https://static.news.ru/photo/fdea2d52-ea58-11e9-8546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН "Москва"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение ответа от России по делу Московской антидопинговой лаборатории.

Для данного процесса не может быть установлен какой-либо фиксированный срок, поскольку должна соблюдаться надлежащая правовая процедура, однако WADA рассмотрит этот вопрос надлежащим образом и максимально быстро, — сообщается в пресс-релизе организации.

Министр спорта России Павел Колобков ранее сообщил, что российские независимые эксперты подготовили ответ для WADA по ситуации с базами данных Московской антидопинговой лаборатории. WADA просило уточнения по 31 вопросу по данным Московской лаборатории, на каждый из них эксперты дали объяснения. Эксперты WADA должны рассмотреть объяснения 23 октября.

Как ранее писал News.ru, WADA сомневается в случайном характере возникших искажений в базе данных Московской лаборатории.