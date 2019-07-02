Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) считают, что 43 спортсмена из России употребляли запрещённые препараты. Данные основаны на результатах работы московской лаборатории.
Исследователи изучили 150 допинг-проб, принадлежащих гражданам РФ, пишет
Это отличное развитие для чистого спорта и спортсменов во всём мире. Впереди ещё много работы, но мы хотим отметить продолжающееся сотрудничество с международными спортивными федерациями, а также РУСАДА, — рассказал глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.
WADA обладает полномочиями передавать дела атлетов в Спортивному арбитражному суду (CAS), а также следить за решениями по разбирательствам в отношении 43 спортсменов. Ранее глава WADA Оливье Ниггли сообщил, что слушания, открытые на основании проверки данных специалистов из Москвы, не должны помешать сборной России выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).
Ранее News.ru сообщал, что олимпийский чемпион 2004 года по академической гребле Сергей Федоровцев дисквалифицирован на четыре года за допинг. Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перед Играми в Рио появилась информация о том, что в пробе россиянина, взятой 17 мая 2016-го, обнаружено запрещённое вещество — триметазидин.