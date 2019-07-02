https://static.news.ru/photo/398944b0-9ced-11e9-b395-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) считают, что 43 спортсмена из России употребляли запрещённые препараты. Данные основаны на результатах работы московской лаборатории.

Исследователи изучили 150 допинг-проб, принадлежащих гражданам РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA. 18 июня 2019 года организация отправила большую часть данных столичных коллег (около 500 гигабайт) независимому органу по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданному Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Это отличное развитие для чистого спорта и спортсменов во всём мире. Впереди ещё много работы, но мы хотим отметить продолжающееся сотрудничество с международными спортивными федерациями, а также РУСАДА, — рассказал глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.

WADA обладает полномочиями передавать дела атлетов в Спортивному арбитражному суду (CAS), а также следить за решениями по разбирательствам в отношении 43 спортсменов. Ранее глава WADA Оливье Ниггли сообщил, что слушания, открытые на основании проверки данных специалистов из Москвы, не должны помешать сборной России выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

Ранее News.ru сообщал, что олимпийский чемпион 2004 года по академической гребле Сергей Федоровцев дисквалифицирован на четыре года за допинг. Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перед Играми в Рио появилась информация о том, что в пробе россиянина, взятой 17 мая 2016-го, обнаружено запрещённое вещество — триметазидин.