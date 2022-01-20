Взаперти: почему лидера сборной России закрыли в Германии

Один из лучших российских биатлонистов Эдуард Латыпов 20 января должен был присоединиться к сборной России, поскольку у него истёк 14-дневный срок карантина. Однако россиянин до сих пор не может покинуть Германию, поскольку ему продлили срок изоляции, и теперь талантливый спортсмен рискует пропустить Олимпиаду. Рассказываем, почему так произошло.

Срок карантина прошёл

Эдуард Латыпов показывал лучшие результаты в российской команде в нынешнем сезоне. Однако после Нового года спортсмен сдал положительный тест на COVID-19. Он пропустил два немецких этапа Кубка мира, и ожидалось, что он выступит в Антхольце. Но нет, ему продлили карантин до 28 января. Причём крайне неприятно то, что сделано это было в последний момент.

Это решение исходило от организаторов Олимпиады в Пекине. Объяснить ситуацию пока что толком никто не смог. В том числе и старший тренер сборной Юрий Каминский, который сообщил неприятную новость «Матч ТВ».

Я вообще ничего не понимаю в этом. Мы даже по Латыпову не понимаем. Нам сказали, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Пока нет уверенности, что он вылетит на Игры вместе с командой 26 января, — сказал Каминский.

Латыпов продолжается оставаться в Оберхофе, из которого фотографию с ним выложил немецкий биатлонист Эрис Лессер. Немец в своём посте также сообщил, что «свежий тест россиянина оказался отрицательным».

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

На индивидуальную гонку россиянин не заявлен, но всё ещё может оказаться в Антхольце для участия в эстафете и/или масс-старте. За ним в Германию оправился продюсер «Матч ТВ» Алексей Криворучко, который привезёт Латыпова, если биатлонист сдаст два отрицательных теста на COVID-19.

Что с Олимпиадой?

Если в Италии Эдуард ещё может выступить, что будет с Олимпийскими играми, не совсем понятно. Латыпов вошёл в основной состав команды. Однако не просто так запасным значится Антон Бабиков. Именно он может отправиться в Китай вместо Эдуарда, если последнему вдруг ещё раз продлят карантин.

Отсутствие Латыпова безо всяких преувеличений станет трагедией для национальной команды. Эдуард — один их трёх спортсменов сборной России, кто всерьёз претендует на индивидуальные награды. Да и эстафета без него будет ощутимо ослаблена.

Пока известно, что вылететь в Пекин вместе с остальной командой 26 января он не сможет. Латыпову разрешено отправиться в Китай только через два дня. У Эдуарда будет меньше времени на адаптацию, однако первая гонка в биатлоне (смешанная эстафета) состоится 4 февраля, и у Латыпова будет время на подготовку. Добавим, что первая мужская гонка и вовсе состоится 7 числа.

Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Но главная проблема даже не в адаптации, а в том, что попасть в Китай сложно из-за ограниченного числа рейсов. Будет чудом, если Союз биатлонистов России (СБР) и Олимпийский комитет (ОКР) смогут положительно решить вопрос для сборной России.

А как же Кюн?

В этом плане сильный контраст вызывает история с другим биатлонистом, немцем Йоханнесом Кюном, который также сдал положительный тест на COVID-19. Со спортсмена сняли карантин, и в этом можно увидеть двойные стандарты.

Притом, что Кюн свой тест сдал 12-го, а не 5 января, как Латыпов. Немец пробыл на карантине одну неделю! Объяснение этому оказалось весьма простое с точки зрения Международного союза биатлонистов (IBU). Латыпов привит «плохой» вакциной, а Кюн — «хорошей». Он вакцинирован согласно национальным правилам Германии.

Правда, не совсем понятно, каким образом немецкие правила или правила Европейского союза распространяются на Китай. К тому же тесты Эдуарда показали наличие антител. Что показали тесты Кюна, неизвестно. Также непонятно, как немецкая вакцина Pfizer позволила ему избежать инкубационного периода.

Это очередной удар по отечественному «Спутнику», который не считается надёжной вакциной не только в Германии, но и в США, а также в ряде других стран, поэтому российским спортсменам заранее нужно искать варианты прививок за пределами своей страны, чтобы не оказаться вдруг под санкциями.

Но, что интереснее, несколько спортсменов сборной России привиты как раз Pfizer, поэтому они могут не сдавать ПЦР-тесты при переезде, а также следуют укороченному графику карантина — семь дней.

Однако сами разговоры о неэффективности «Спутника» выглядят, мягко говоря, надуманными, поскольку клинических исследований никто не проводил, а большинство зарубежных аналогов стоят больших денег. В целом, зря Латыпов не позаботился об одобренной вакцине в межсезонье. Сделать это можно было в любой момент.