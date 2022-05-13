«Воронков — расист»: Губерниев о тренере, назвавшем соперницу обезьяной Телеведущий Губерниев назвал расистом тренера Воронкова, назвавшего темнокожую волейболистку «Уралочки» обезьяной

Андрей Воронков / Фото vk.com/vc.loko

Спортивный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал главного тренера калининградского клуба «Локомотив» Андрея Воронкова расистом. Так он прокомментировал в своём Telegram-канале инцидент, произошедший во время решающей встречи финальной серии чемпионата России по волейболу между «Локо» и «Уралочкой-НТМК». Воронков назвал кубинскую волейболистку Аиламу Монталво из стана соперника обезьяной.

Тренер Воронков — расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник! — написал Губерниев.

Монталво является единственной темнокожей волейболисткой в составах обеих команд. На факт неуважительного отношения к спортсменке указали в пресс-службе «Уралочки», призвав Воронкова принести извинения.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» прошла 12 мая и завершилась победой «Локо», который стал двукратным чемпионом России.