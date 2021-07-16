В Олимпийской деревне в Токио выявили первого заразившегося COVID-19

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Олимпийской деревне в Токио. При этом гражданство, пол и возраст заболевшего не называются, сообщает телеканал NHK.

Отмечается лишь, что тест оказался положительным у члена одной из иностранных делегаций, уже заселившейся в Олимпийскую деревню.

Первое заболевание у спортсмена выявили 19 июня. Тогда смертоносную инфекцию нашли в команде Уганды, приехавшей на сборы в префектуру Осака. С того момента было зафиксировано шесть случаев с положительными тестами.

В Играх ожидается участие около 19 тысяч спортсменов, стартуют соревнования через шесть дней. Иностранные болельщики посетить их не смогут из-за ограничений, вызванных коронавирусом.

Ранее стало известно, что Организационный комитет Олимпийских игр в Токио сообщил о первом положительном тесте на коронавирус у одного из иностранных атлетов. Спортсмен сдал положительный тест 14 июля. Ему назначили 14-дневный карантин. Пол и национальность, а также вид спорта, которым занимается атлет, не уточняются.