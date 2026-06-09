«В их возрасте ходить не могут»: Мостовой ответил критикам Месси и Роналду Мостовой: Месси и Роналду своей карьерой заслужили место в составе на ЧМ-2026

Своими высококлассными выступлениями Лионель Месси и Криштиану Роналду заслужили места в своих сборных на ЧМ-2026, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что игроки провели выдающуюся карьеру.

До момента, когда Месси выиграл чемпионат мира, все кричали, что ему не хватает этого трофея. Что вы несете? Величайший футболист на планете Земля. Восемь «Золотых мячей». Вопрос отпадает сам собой. Как может мешать Роналду? Он в 41 год забивает больше, чем многие за свою 20-летнюю карьеру. Люди в 40 и 41 год играют на таком уровне… Многие в их возрасте уже не только бегать, но и ходить не могут. Счастье, что эти люди 20 с лишним лет играют на высочайшем уровне, — сказал Мостовой.

Он отметил, что для любого тренера большая честь иметь таких игроков в составе. Мостовой считает, что Месси и Роналду могут сами решать, сколько времени проведут на поле.

Иметь в команде Роналду — привилегия, Месси я бы брал, даже если бы он играть не захотел. Хорошо, что [Лионель] Скалони (тренер сборной Аргентины. — NEWS.ru) — футбольный человек, прошел футбольную жизнь. Сказал: «Ребят, если Месси скажет „буду играть“, значит, он будет играть, скажет „не буду“ — не будет играть». Месси сам должен решать, как и Роналду, — добавил Мостовой.

Ранее он заявил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на ЧМ. Среди европейских команд он выделил Норвегию.