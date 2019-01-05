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В Германии определились с лучшим футболистом года

Марко Ройс firo Sportphoto/Jürgen Fromme/Global Look Press

Марко Ройс

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком сборной Германии в 2018 году.

В голосовании принимали участие болельщики национальной команды. Они отдали 29-летнему хавбеку 89 928 голосов (что составило 33,9%). Ройс опередил защитника «Баварии» Йозуа Киммиха (31%) и полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане (10,3%), сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Сборная Германии на чемпионате мира — 2018 в России не смогла выйти из группы. Подопечные Йоахима Лёва выступали в статусе чемпионов мира. Ройс на мундиале сыграл в трёх матчах и отметился забитым мячом, а также результативной передачей в матче против Швеции (2:1). Осенью немцы вылетели из высшего дивизиона Лиги наций.

Как писал News.ru, ЦСКА сохранит постоянно травмирующегося Эрнандеса.


#футбол #бундеслига
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