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В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что руководство Союза биатлонистов России (СБР) виновно в появлении нового допингового скандала вокруг национальной команды.

«То, что в продолжение прошлого сезона весь допинговый ажиотаж продолжается, это упущение нашего руководства», — заявила она НСН.

Резцова добавила, что «чистые» спортсмены вообще не должны задумываться о допинговых проблемах, они должны тренироваться и выступать.

В декабре 2018-го австрийская полиция представила новые обвинения в нарушении антидопинговых правил сборной России. Нарушения, по мнению полиции, относятся к 2017 году. В списке обвиняемых фигурируют лидер команды Александр Логинов и олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру 25 декабря 2018 года.

Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.


#биатлон #антидопинговыйскандал
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