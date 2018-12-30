В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что руководство Союза биатлонистов России (СБР) виновно в появлении нового допингового скандала вокруг национальной команды.
«То, что в продолжение прошлого сезона весь допинговый ажиотаж продолжается, это упущение нашего руководства», — заявила она НСН.
Резцова добавила, что «чистые» спортсмены вообще не должны задумываться о допинговых проблемах, они должны тренироваться и выступать.
В декабре 2018-го австрийская полиция представила новые обвинения в нарушении антидопинговых правил сборной России. Нарушения, по мнению полиции, относятся к 2017 году. В списке обвиняемых фигурируют лидер команды Александр Логинов и олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру 25 декабря 2018 года.
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.