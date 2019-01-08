В «Анжи» рассказали о долгах

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Иван Новосельцев

Новый генеральный директор футбольного клуба «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что долги перед спортсменами команды составляют около 78 млн рублей.

«Что касается долгов — могу сказать, что на 31 декабря долг "Анжи" по зарплатам составляет порядка 78 млн рублей», — цитирует Агарагимова Sport24.

По словам генерального директора «Анжи», футболисты начнут подготовку ко второму этапу Российской премьер-лиги (РПЛ) в Кисловодске во время втягивающего сбора, который состоится с 15 по 28 января. Агарагимов также отметил, что в команде нет «такого настроя, что все сейчас повально уйдут в другие клубы». По его словам, в клубе ведётся организационная работа с футболистами для выявления проблем нефинансового характера.

«Пока у нас есть президент, главный тренер и команда, мы будем биться до конца, этого всегда ждут от нас и болельщики», — заключил он.

28 декабря 2018 года «Анжи покинул Олег Флегонтов, который занимал пост генерального менеджера команды.

В турнирной таблице РПЛ махачкалинский «Анжи» занимает 15-е место, набрав 15 очков.