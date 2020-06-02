Умер президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич

https://static.news.ru/photo/bd237458-a4ad-11ea-b29a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич скончался в возрасте 78 лет.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает пресс-служба ЕОК.

Генеральный секретарь ЕОК Раффаэле Паньоцци отметил, что Кочиянчич принёс большую пользу спортивному движению, и подчеркнул, что его будут помнить за его профессионализм и глубокое понимание разнообразия европейских стран.

Кочиянчич с 2005 года был членом исполкома ЕОК, а с 2017 года занимал пост президента организации. Помимо этого, Кочиянчич руководил организацией Европейских игр в Минске 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Белоножкин скончался на 74-м году жизни. Хоккеист умер 25 мая после продолжительной болезни. «Динамо» выразило глубокие соболезнования родным и близким.