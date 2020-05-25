Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Российская фигуристка Александра Трусова за исполнение четверного флипа в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее там были увековечены исполненные ею четверные тулуп и лутц.

Первый четверной флип среди женщин в соревнованиях по фигурному катанию был сделан Александрой Трусовой (Россия) 7 декабря 2019 года на Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине, — говорится в сообщении Книги рекордов Гиннесса.

Как писал NEWS.ru, Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня. Как сообщил Плющенко, его спортсменам необходима тренировочная база именно в горах. Также он отметил, что к его группе могут присоединиться Никита Сарновский и Артём Ковалёв.