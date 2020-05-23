Трусова с другими фигуристами группы Плющенко проведёт сбор в Кисловодске

https://static.news.ru/photo/bb1afc4e-9dc8-11ea-9ffd-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня. Об этом Плющенко сообщил ТАСС.

Мы с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой, Кириллом Сарновским и нашим новым тренером Сергеем Розановым заезжаем в Кисловодск с 1 июня, — цитирует Плющенко ТАСС.

Он подчеркнул, что его спортсменам необходима тренировочная база именно в горах. Также Плющенко отметил, что к его группе могут присоединиться Никита Сарновский и Артем Ковалёв.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что работа с его новой подопечной Александрой Трусовой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Олимпийский чемпион отметил, что уже договорился с отечественными и зарубежными хореографами, составляются программы, подбирается музыка.