Три человека погибли в результате стрельбы во время матча НБА Три человека погибли в результате стрельбы во время матча НБА близ арены в Милуоки

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Полиция США задержала 29-летнего мужчину, который подозревается в стрельбе во время шестого матча полуфинальной серии Восточной конференции между командами НБА «Милуоки» и «Бостон». ЧП произошло рядом с ареной баскетбольного клуба «Файсерв-форум» в Милуоки, сообщает ESPN.

Жертвами стрельбы стали две женщины и мужчина. Кроме того, два человека получили ранения. Они были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Свидетели происшествия, находившиеся за пределами арены, сообщили, что слышали выстрелы за минуту до окончания четвёртой четверти матча.

Инцидент произошёл за пределами района Дир-Дистрикт. Мы направляем все вопросы в полицейское управление Милуоки, — заявил директор по связям с общественностью «Милуоки» Барри Баум.

Встреча между «Милуоки» и «Бостоном» завершилась со счётом 95:108. Седьмой и решающий матч полуфинальной серии Востока запланирован на 15 мая и должен пройти в Бостоне.

В начале мая стало известно, что возле школьного стадиона в американском городе Манассас, штат Вирджиния, произошла стрельба. В результате ранения получили по меньшей мере три человека. Во время стрельбы на стадионе проводился футбольный матч. Полиция изучает обстоятельства происшествия.