Тренер Шубенкова отверг утверждения о допинге у легкоатлета

https://static.news.ru/photo/b0eca32a-60c4-11eb-beff-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шубенков Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Информация о том, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест, не соответствует действительности. Об этом заявил тренер российского спортсмена Сергей Клевцов.

По его словам, в информации, которая появилась в СМИ, комментировать нечего.

Скажем так, это не соответствует действительности. Им (журналистам. — NEWS.ru) хочется писать — пусть пишут, — цитирует Клевцова РИА Новости.

О том, что Шубенков сдал положительный допинг-тест, ранее сообщил источник, близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). По его словам, чтобы «немного погасить» эффект, 30-летний спортсмен принял «Фуросемид» — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещённого препарата.

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, завоевавший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м. Сергей был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он является заслуженным мастером спорта России.

В ВФЛА пока не стали комментировать эту информацию, сославшись на неосведомлённость, писал NEWS.ru.