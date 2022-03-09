Телеканалы Eurosport прекратят вещание в России с 9 марта

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, ныне мэр Киева Виталий Кличко выступил против проведения боя между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Он дал понять, что его предложение носит исключительно политический характер. Соответствующее заявление Кличко сделал в интервью испанскому издания Marca.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, ныне мэр Киева Виталий Кличко выступил против проведения боя между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Он дал понять, что его...