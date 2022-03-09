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Телеканалы Eurosport прекратят вещание в России с 9 марта

15:49, 09 марта 2022
Телеканалы Eurosport прекратят вещание в России с 9 марта Владимир Синицын Фото: wikimedia.org
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Комментатор Владимир Синицын заявил в Twitter, что группа телеканалов Eurosport прекратит вещание на территории России. Журналист добавил, что руководство канала приняло решение покинуть эфир 9 марта в 19:30 по московскому времени. 

Пришла информация о том, что с 19:30 мск наш канал на Россию вещать перестанет. Будем работать на другие страны русскоязычного пространства, — написал журналист.

Отметим, что на территории РФ работают телеканалы Eurosport, Eurosport 1 и Eurosport 2. При этом официальный сайт компании уже недоступен.

Сеть спортивных телевизионных каналов Eurosport принадлежит компании Discovery, которая обещала покинуть российский рынок.

Ранее, 4 марта, представители корпорации BBC объявили о временном прекращении работы на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства.

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