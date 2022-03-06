Телеканал BBC World News сняли с российского эфира

Телеканал BBC World News был снят с эфира в России, сообщили на сайте вещательной компании Британии. Ранее, 4 марта, представители корпорации BBC объявили о временном прекращении работы на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства, пишет ТАСС.

Два дня назад BBC объявила о временном прекращении работы в России из-за ужесточения российского законодательства.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам ряда СМИ, признанных иноагентами. В их число вошла «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Голос Америки» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), а также BBC, Deutsche Welle и другие.

Вслед за BBC американские новостные телеканалы CBS News и ABC News также остановили вещание из России. Причина, по которой телевизионные каналы ушли с российского эфира, — подписание Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ, их дискредитацию и за призывы к санкциям против России.

В свою очередь в ABC сообщили, что телеканал в ходит в число «некоторых западных сетей», которые не ведут трансляции из России из-за принятого там «нового закона о цензуре». Ранее о приостановке работы в России объявили новостное агентство Bloomberg и телекомпания CNN.