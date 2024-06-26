Тарасова раскритиковала идею об отказе от трансляций Евро-2024 Тарасова назвала глупостью отказ от трансляций Евро-2024 в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Идея об отказе от трансляций чемпионата Европы по футболу в 2024 году выглядит глупостью, заявила в беседе с НСН заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, россияне должны видеть, как надо играть. Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил об отсутствии интереса к международным соревнованиям.

Это глупость какая-то. Посмотреть-то хочется людям... Не понимаю, почему мы не должны смотреть, как другие играют, если сами не можем. Если мы развиваем этот вид спорта, мы должны смотреть. Как же не транслировать то, что происходит в мире? А что показывать? Как мы в лапту играем? – уточнила Тарасова.

Тренер также допустила возможность того, что после снятия всех санкций с России и ее спортсменов, граждане страны вновь смогут участвовать в соревнованиях.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ранее заметила, что организаторы чемпионата Европы по футболу в 2024 году, объявляя о возможности ввести запрет на использование российских флагов во время матчей, пытаются избежать конфликтов между россиянами и украинцами. Она сравнила такую инициативу с подстиланием соломки.