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Тарасова призвала «оставить надежду» Медведевой

Татьяна Тарасова Сергей Лантюхов/News.ru

Татьяна Тарасова

спорт [ версия для печати ]

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на творческой встрече с хореографом Ильёй Авербухом, которая проходит 24 декабря 2018 года в МИА «Россия сегодня», выразила недовольство тем, что у фигуристки Евгении Медведевой «отобрали надежду» на участие в чемпионате мира в 2019 году.

«Мишину (Алексей Мишин — тренер Елизаветы Туктамышевой. — Ред.) федерация велела готовить Туктамышеву к чемпионату мира. И у него не было возражений. Мне странно, что никто не позвонил Орсеру (Брайан Орсер — тренер Евгении Медведевой. — Ред.). Могли бы тоже сказать, чтобы и он готовил. Это было бы по-человечески правильно. Нужно всегда оставлять надежду», — передаёт слова Тарасовой корреспондент News.ru.

На первенстве страны — 2018 спортсменка заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Фигуристка переехала за океан после того, как решила покинуть группу Этери Тутберидзе из-за поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане. Там спортсменка уступила другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими», писал News.ru.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #ТатьянаТарасова
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