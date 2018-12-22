Тарасова одарила Медведеву

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила тренировку Евгении Медведевой перед произвольным прокатом на чемпионате России в Саранске. После её окончания специалист подарила фигуристке игрушечный конёк.
Также Тарасова передала тренеру россиянки Брайану Орсеру пакет, в котором, по всей видимости, находился акупунктурный пластырь, сообщает «Спорт-Экспресс». С таким пластырем на спине Медведева каталась накануне.
Призёр ОИ-2018 после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение на двойном акселе. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.
Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).
Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Начало трансляции в 18:00 по московскому времени. Чемпионат России завершится 23 декабря, в воскресенье.
Как писал News.ru, подход Орсера и Медведевой к работе поставили под сомнение.