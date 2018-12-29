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Сумма долгов «Томи» стала достоянием общественности

fctomtomsk/facebook.com

спорт [ версия для печати ]

Сумма долгов футбольного клуба «Томь» превысила 175 миллионов рублей. Из них 6,6 миллиона — долг по заработной плате и 130 — налоговая задолженность.

Остальная часть суммы — исполнительский сбор и долги по договорным обязательствам.

По информации «РИА Томск», футболисты уведомили руководство команды о прекращении трудовой деятельности в случае дальнейшего игнорирования требований по выплате долгов по зарплате. Они не получили также премиальные за прошлый сезон.

Как писал News.ru, в Москве избили обладателя Кубка России по футболу.


#футбол #Томь
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