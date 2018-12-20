Сульшер получит 50 миллионов для покупки игроков

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Уле Гуннар Сульшер

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» выделит новому тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру 50 миллионов фунтов на трансферную политику, сообщает Mirror.

Клуб ищет центрального защитника и правого полузащитника. Потенциально могут перейти в стан «красных дьяволов» Тоби Алдервейрелд из английского «Тоттенхэма», Калиду Кулибали из итальянского «Наполи», Эдер Милитау из португальского «Порту» и Дуглас Коста из туринского «Ювентуса».

18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью, писал News.ru. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его место занял Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.