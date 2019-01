Стюарды запутались и попытались увести с поля игрока

Работники стадиона, обслуживающие матч 21-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», попытались увести с поля футболиста Бенджамина Менди, который выбежал к напарникам после финального свистка. Стюарды перепутали игрока с фанатом.

Фото опубликовано в Twitter Today News.

Stewards chase Benjamin Mendy thinking he is pitch invader after Man City win https://t.co/a3X2MdPXFo pic.twitter.com/x1kL2vcSli