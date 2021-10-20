Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения в коррупции. Он признался, что не понял, почему бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался подобным образом. Слова Черчесова передаёт «Спорт-Экспресс».

Ранее Канчельскис намекнул, что Черчесову платили агенты футболистов, которых он вызывал в национальную команду.

Бывший тренер сборной России отметил, что его удивили слова Канчельскиса, но при этом добавил, что для начала необходимо пообщаться с первоисточником, чтобы понять мотив обвинения.

А уже затем общаться и, если понадобится, строить отношения в правовом поле, а деликатность отойдет на второй план, — сказал Черчесов.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с Черчесовым. Глава РФС Александр Дюков подтвердил, что экс-наставник сборной отказался от выплаты компенсации.

Также сообщалось, что бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высмеял слова экс-тренера национальной команды Станислава Черчесова, который заявил, что ему за восьмое место на ЧМ-2018 не дарили ни машин, ни дач, ни квартир. Футболист считает, что говорить об этом невероятно смешно и нелепо.