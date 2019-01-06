Спортсмен сборной России скончался в 37 лет

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Сергей Соловьёв

Бейсболист сборной России Сергей Соловьёв ушёл из жизни на 38-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт.

Трагедия произошла в конце декабря 2018 года, похороны состоялись 29 числа.

Соловьёв выступал за команду «Москвич». Президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселёв в комментарии ТАСС назвал его «одним из лучших бейсболистов страны, настоящим профессионалом, да и просто хорошим парнем». Киселёв отметил также, что спортсмен умер не на тренировке и не на сборах, а бейсбол в последнее время был для Соловьёва хобби.

Ранее News.ru сообщал о смерти чемпионки мира по конькобежному спорту.