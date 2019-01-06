Шансы россиян на победу в «Тур де Ски» оценили

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в преддверии финальных гонок многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» оценил шансы россиян на победу.
По мнению Жукова, Александр Большунов и Наталья Непряева могут рассчитывать на победу в гонке. Он добавил, что и Сергей Устюгов сможет побороться за первое место. Жуков заявил об этом в интервью «Р-Спорт».
Накануне Непряева стала второй в масс-старте. Большунов в параллельной мужской гонке занял третье место. Устюгов стал 16-м.
6 января состоятся финальные забеги.
Принципиальный соперник Устюгова пожалел его, сообщал News.ru.