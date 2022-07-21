Шахматный робот сломал палец сопернику на турнире в Москве Шахматный робот повредил мальчику палец на турнире в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент Федерации шахмат в Москве (ФШМ) Сергей Смагин заявил, что шахматный робот на турнире в столице повредил палец мальчику, передает «Р-Спорт». Мальчик не получил серьезных травм и после случившегося вышел на награждение.

На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил. Да, есть правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать, — заявил Смагин.

При этом функционер отметил, что речи о запрете участия роботов на турнирах не идет.

Ранее телеведущая Ксения Собчак задумалась о природном страхе при виде робота Дуняши на ПМЭФ, проходящем в Санкт-Петербурге. По ее словам, изобретение навеяло ей мысли об эффекте «зловещей долины» (эффект, когда похожий на человека робот вызывает неприязнь и отвращение).