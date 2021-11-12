Сдюжили, да без толку: как судьи оставили российских фигуристов без медали

В Японии завершился четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. Вслед за женскими соревнованиями мы остались без единой медали в соревнованиях мужчин. Несмотря на очень достойные прокаты россиян Александра Самарина и Макара Игнатова в произвольной программе, подняться на пьедестал не удалось ни одному спортсмену. Как так получилось?

Неудачный старт

К сожалению, первый соревновательный день совершенно не задался у фигуристов сборной России. Александр Самарин завалил прыжковую часть — ​сначала не смог исполнить свой коронный каскад из четверного лутца и тройного тулупа — приземлил только квад-лутц, затем допустил ошибку на тройном акселе. А вот Макар Игнатов за прыжки поборолся. Зато вот непрыжковые элементы у фигуриста не задались. К примеру, дорожка шагов была исполнена только на второй уровень. Таким образом, после короткой программы Игнатов шёл на промежуточном четвёртом месте, Самарин — только на седьмом. Впрочем, не всё ещё было потеряно. Произвольная программа могла ещё изменить расстановку сил.

Характер Самарина

Отголоски неудачного проката в короткой нисколько не поколебали настрой подопечного Светланы Соколовской. Наоборот, Саша вышел невероятно мотивированным и впервые за сезон выдал чистый прокат с идеально выполненным каскадом четверной лутц — тройной тулуп. К сожалению, больше прыжков в четыре оборота в программе не последовало, но это не смазало общего впечатления. Программа была выполнена чисто, и это главное.

Александр Самарин / Гран-при в Японии Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Что касается эмоций, то Саша, конечно, отдал всего себя. До последнего аккорда он держал тем, держал публику в напряжении. Это был очень хороший прокат. Характер, эмоции, борьба — всё было на месте. Судьи оценили старания россиянина и поставили ему 171,33 (в сумме — 255,65).

Самарин с удивлением и улыбкой воспринял свои оценки. Да, они не позволили ему побороться за медали (уж слишком далеко его откинула короткая программа), но зато они помогли убедиться нам всем в том, что Александр на верном пути. Спустя два года борьбы с различного рода травмами он, кажется, возвращается.

Перформанс Игнатова

И если Самарин выдал самый чистый прокат сезона, то Игнатов замахнулся на большее. На Гран-при в Японии фигурист команды Евгения Рукавицына выдал чуть ли не лучший прокат в карьере. В произвольной программе под Петра Ильича Чайковского он исполнил (внимание!) четыре четверных прыжка.

Вот собственно стартовый контент фигуриста: четверные риттбергер, сальхов, тулуп, каскад из четверного и тройного тулупов, тройной аксель. Все элементы ультра-си были исполнены на хорошем уровне. Правда, ожидаемо такой тяжелейший контент отобрал много сил у спортсмена и концовку он еле докатал, попутно допустив несколько помарок (сдвоил сальхов в конце, потерял уровни на вращениях). Однако общее впечатление было всё равно очень приятным. Игнатов никогда ещё не осиливал столь сложную программу. Не зря после финального музыкального аккорда комментатор бросил в эмоциях фразу: «Сдюжил! Макар сдюжил!»

Макар Игнатов / Гран-при в Японии Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Но к огромному сожалению, все старания Игнатова остались совершенно незамеченными. За четыре четверных прыжка Макар получил 166,66 балла. Напомним, у Самарина с одним прыжком за произволу была отметка 171. Макар, конечно, не стал в стиле Алёны Косторной бросать в «кисс энд край» фразу «И зачем я старалась?», но недоумение явно возникло у многих.

Да, фигурист допустил пару помарок и не был идеальным в компонентном смысле, но 166 баллов — это всё равно слишком низкая оценка для программы с четырьмя чистыми четверными прыжками. В итоге фигурист так и остался на четвёртой строчке с 256,20 балла в сумме.

В то же время россиянина обошли соперники из Америки (Винсент Чжоу) и Южной Кореи (Джун Хван Ча), которые допустили огромное количество серьёзных ошибок в программе.

Очень неоднозначное судейство. Очень.