Россиянка остановилась в шаге от пьедестала на Кубке IBU

Французская биатлонистка Каролин Коломбо выиграла индивидуальную гонку на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе (42.11,6). Второе место заняла немка Надин Хорхлер (+0,6). Тройку призёров замкнула представительница Швеции Элизабет Хогберг (+18,4).
Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, пришедшая к финишу четвёртой и проигравшая лидеру 20,2 секунды. На огневых рубежах она допустила один промах.
Лариса Куклина стала 18-й, Екатерина Мошкова — 19-й, Лейсан Бикташева — 23-й, Светлана Миронова — 35-й, Наталья Гербулова — 36-й.
Фуркад выиграл гонку на Кубке IBU, писал News.ru.