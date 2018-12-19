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Россиянка остановилась в шаге от пьедестала на Кубке IBU

Виктория Сливко Виктория Сливко/vkontakte

Виктория Сливко

спорт [ версия для печати ]

Французская биатлонистка Каролин Коломбо выиграла индивидуальную гонку на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе (42.11,6). Второе место заняла немка Надин Хорхлер (+0,6). Тройку призёров замкнула представительница Швеции Элизабет Хогберг (+18,4).

Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, пришедшая к финишу четвёртой и проигравшая лидеру 20,2 секунды. На огневых рубежах она допустила один промах.

Лариса Куклина стала 18-й, Екатерина Мошкова — 19-й, Лейсан Бикташева — 23-й, Светлана Миронова — 35-й, Наталья Гербулова — 36-й.

Фуркад выиграл гонку на Кубке IBU, писал News.ru.


#биатлон #КубокIBU
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