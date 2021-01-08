Российская саночница Иванова взяла золото на чемпионате Европы

https://static.news.ru/photo/7a05c194-5335-11eb-9d29-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Иванова Фото: Steffen Proessdorf via imago-images.de/Global look Press

Российская саночница Татьяна Иванова стала чемпионкой Европы в соревнованиях одиночек в латвийской Сигулде. Соревнования совмещены с этапом Кубка мира.

9 января Иванова по итогам двух попыток показала лучшее время (1 минута 23,594 секунды). На втором месте оказалась немка Натали Гайзенбергер (+0,052). Россиянка Виктория Демченко (+0,161 секунды) замкнула тройку лидеров.

Ранее сообщалось, что на чемпионате Европы в Сигулде, который совмещён с этапом Кубка мира, выступят Роман и Павел Репиловы, Семён Павличенко, Александр Горбацевич, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и двухместные экипажи — Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

9 декабря в австрийском Хохфильцене соревновались биатлонистки — там проходит четвёртый этап Кубка мира. Победителем гонки преследования стала норвежская спортсменка Тирилль Экхофф, преодолевшая дистанцию с одним промахом за 28 минут 24,8 секунды. Как передавал NEWS.ru, россиянки не смогли побороться даже за двадцатку лучших.