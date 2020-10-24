Роналду поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Гейтжи

https://static.news.ru/photo/8901eee8-16a9-11eb-b226-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: FEP via imago-images.de/Global Look Press

Лидер туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отреагировал на победу российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке турнира UFC 254 над американцем Джастином Гейтжи. Роналду поздравил россиянина.

С победой, брат! Твой отец гордится тобой, — написал португалец в разделе сторис своего Instagram.

Роналду и Нурмагомедова связывают давние дружеские отношения. Ещё в бытность игроком мадридского «Реала» Криштиану приглашал бойца на матчи команды.

Хабиб, напомним, после победы над Гейтжи объявил о завершении карьеры. Он сделал это по просьбе матери, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Непобеждённый чемпион UFC надеется, что вернётся в смешанные единоборства в качестве тренера.

Как писал NEWS.ru, Роналду остаётся на карантине после повторного положительного теста на коронавирус. С высокой долей вероятности, он не поможет «Ювентусу» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» во вторник, 28 октября.