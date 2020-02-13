Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что манифест основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена, переданный Алишером Усмановым музею в Лозанне, является важным вкладом России.
Передача подобного артефакта нашим с вами соотечественником является важным вкладом России в международное олимпийское движение. Я не стал бы связывать [передачу артефакта] с улучшением имиджа [России], — сказал Поздняков журналистам по итогам заседания исполкома ОКР.
Глава ОКР добавил, что имидж России в спортивных структурах достаточно высок и не подвергается сомнению.
Как сообщал NEWS.ru, российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена стоимостью $8,8 млн.
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