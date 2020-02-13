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Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили предъявлены обвинения в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии (статьи 228 и 318 УК РФ). Об этом рассказал адвокат спортсмена Александр Дегтярёв.

Статус боксёра сменился с подозреваемого на обвиняемого. В настоящее время он находится под арестом. Апелляция защиты на избранную ему меру пресечения будет рассматриваться Вторым Западным окружным военным судом 14 февраля,...