Президент ОКР назвал нарушения руководства РУСАДА серьёзными

https://static.news.ru/photo/32f3a448-d733-11ea-8ece-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что нарушения руководства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) носят очень серьёзный характер.

Ранее 5 августа наблюдательный совет РУСАДА озвучил свои рекомендации Общему собранию учредителей по итогам обсуждения результатов аудита финансово-хозяйственной деятельности. В результате проверки в финансово-хозяйственной деятельности агентства были выявлены нарушения. Главе организации Юрию Ганусу высказано недоверие.

Члены Наблюдательного совета, а это независимый орган, в состав которого входят специалисты, большинство которых рекомендованы и одобрены со стороны WADA, пришли к выводу, что допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьёзный характер, — заявил Поздняков, слова которого приводит пресс-служба ОКР.

Он добавил, что в ближайшее время ОКР и Паралимпийский комитет России согласуют дату проведения совместного заседания, на котором будет принято итоговое решение в соответствии с Уставом РУСАДА.

Как ранее писал NEWS.ru, углублённый аудит РУСАДА — это не что иное, как вызов для всех мировых антидопинговых агентств, заявил глава организации Юрий Ганус.