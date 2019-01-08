Попов ушёл из «Спартака»

Болгарский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Ивелин Попов заявил, что расторг контракт с командой по обоюдному согласию.
«Моя карьера в „Спартаке“ завершена. Мы расстались по взаимному согласию», — цитирует Попова «Топ Спорт».
Он отметил, что у него есть предложение из Китая, но он сомневается в том, что поедет в Азию. По его словам, ему было очень хорошо в России. Попов подчеркнул, что у него есть также предложения из российских команд, но он не может раскрыть детали. При выборе футболист будет исходить из того, что лучше для его семьи.
«Мое будущее прояснится в течение 10 дней», — заключил он.
В нынешнем сезоне Ивелин Попов сыграл в 21 матче за «Спартак», отметившись в них 1 голом и 2 результативными передачами.
News.ru ранее сообщал, что футболист «Спартака» Джано Ананидзе перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.