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Попов ушёл из «Спартака»

Ивелин Попов Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ивелин Попов

спорт [ версия для печати ]

Болгарский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Ивелин Попов заявил, что расторг контракт с командой по обоюдному согласию.

«Моя карьера в „Спартаке“ завершена. Мы расстались по взаимному согласию», — цитирует Попова «Топ Спорт».

Он отметил, что у него есть предложение из Китая, но он сомневается в том, что поедет в Азию. По его словам, ему было очень хорошо в России. Попов подчеркнул, что у него есть также предложения из российских команд, но он не может раскрыть детали. При выборе футболист будет исходить из того, что лучше для его семьи.

«Мое будущее прояснится в течение 10 дней», — заключил он.

В нынешнем сезоне Ивелин Попов сыграл в 21 матче за «Спартак», отметившись в них 1 голом и 2 результативными передачами.

News.ru ранее сообщал, что футболист «Спартака» Джано Ананидзе перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.


#футбол #Спартак #ИвелинПопов
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