https://static.news.ru/photo/197e23a6-19f3-11ea-80f9-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду. Инцидент произошёл во время выступления в румынском городе Клуже.

Организаторы шоу подают в суд на компанию по заморозке льда, сообщила в своем Instagram жена спортсмена Яна Рудковская.

Фигурист пробил трубку для заливки катка, которая, по словам Рудковской, буквально торчала изо льда — настолько некачественно он был залит. После этого прямо на катке забил фонтан воды.

Господи, что мы натерпелись за эти дни, одному богу известно. Вчера у нас должно было быть шоу в Клуже. Когда мы приехали на площадку и увидели, в каком состоянии намороженный лёд, то были в шоке. Была просто лужа, и из неё торчали трубки, — пожаловалась Рудковская.

Шоу «Короли на льду» пришлось переносить с вечера на утро следующего дня, лёд за ночь подмёрз, но всё равно был очень тонким. Плющенко принял решение, что и его сын Александр, и он сам всё равно выступят, потому что «у него политика такая — преодоление», объяснила она.

Ранее NEWS.ru писал, что Плющенко купил дом на колёсах, чтобы реже появляться в реалити-шоу жены.