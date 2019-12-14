https://static.news.ru/photo/cbac5348-1e3c-11ea-9242-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Плющенко заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова могла взять паузу для того, чтобы определиться с тренерами.

Кто знает, может быть, она перейдёт в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю — Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше — впереди ещё много времени, а она мощный спортсмен, — передаёт слова Плющенко ТАСС.

Ранее 17-летняя спортсменка объявила о том, что не поедет на чемпионат России, а также не будет участвовать в чемпионатах Европы и мира в этом сезоне. Данная информация вызвала огромный общественный резонанс. Многочисленные поклонники фигуристки разочарованы таким решением Загитовой.

Как писал NEWS.ru, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру на год.