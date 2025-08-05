Олимпийский чемпион эмоционально отреагировал на гибель Гришина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил «Вечерней Москве», что гибель спортивного комментатора Александра Гришина стала большой потерей для всей индустрии. Спортсмен признался, что глубоко шокирован трагедией. Траньков вспомнил, как много лет вел прямые эфиры на ТВ совместно с Гришиным.

Конечно, новость шокирующая. Я думаю, что все, кто интересуется фигурным катанием, понимают эту утрату, потому что он голос фигурного катания, и я совсем не представляю, как будут теперь проходить наши эфиры без него, — заявил Траньков.

Он отметил, что Гришин отлично разбирался в специфике фигурного катания, при этом не являясь профессиональным спортсменом. По словам Транькова, Гришин был ему не только коллегой, но и наставником.

Ранее стало известно, что Гришин погиб в результате несчастного случая — он попал под электричку, возвращаясь домой с работы. Журналист ушел из жизни в возрасте 47 лет.