https://static.news.ru/photo/0030a2fa-438f-11ea-93b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта России и Олимпийский комитет России (ОКР) призвали международные спортивные организации отложить процедуру исключения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Спортивные чиновники рекомендовали сменить руководство ВФЛА.

Минспорт и ОКР заверили World Athletics и дисциплинарный орган AIU, что готовы «предпринять необходимые шаги в рамках своих полномочий по нормализации взаимодействия с ВФЛА».

По итогам состоявшегося сегодня экстренного совещания предлагаем руководству ВФЛА <...> рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая полномочия всех членов президиума организации, — отмечено в совместном заявлении ОКР и Минспорта.

Олимпийский комитет России создаст рабочую группу, которая проинспектирует деятельность ВФЛА. Организация пригласит в неё представителей Минспорта, World Athletics, комиссии спортсменов ВФЛА и РУСАДА.

Как писал NEWS.ru, конфликт между World Athletics и ВФЛА связан с делом прыгуна Данила Лысенко. Международные организации считают, что руководство российской федерации покрывало спортсмена, который уклонялся от тестов на допинг.