Объявили войну: Журова назвала причины исключения РФ из мирового волейбола Депутат Журова: международные федерации под давлением МОК объявили россиянам «войну»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Журова

Международные спортивные федерации находятся под влиянием собственных властей и Международный олимпийский комитет (МОК) и часто принимают жесткие решения в отношении россиян, буквально «объявляя им войну», считает олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. Комментируя исключение мужской и женской сборных России по волейболу из списка отборочных команд на Олимпийские игры 2024 года в Париже, она напомнила, что МОК систематически применяет санкции к российским спортсменам, пишут «Народные Новости».

Есть такой нюанс, что если в индивидуальных видах спорта существует больше возможностей попасть на Олимпиаду, то для игровых видов спорта все гораздо сложнее. Международные федерации говорят о том, что как только закончится ситуация с Украиной, тогда россияне будут допущены. Пока у них позиция такая, и я боюсь, что они ее не изменят, — пояснила Журова.

По словам парламентария, МОК в настоящее время рекомендует международным федерациям не допускать российских спортсменов, при этом организация принимает решения самостоятельно. Журова добавила, что не все международные спортивные федерации прислушиваются к советам МОК. Так, например, Федерация тенниса и лига НХЛ не отстраняли российских спортсменов от участия в соревнованиях.

Если ты возглавляешь международную федерацию, то должен быть нейтральным. Но мы понимаем, что у этих людей сильная зависимость от своих правительств. Президент Международной федерации только условно нейтрален и независим. По большому счету, каждый глава федерации сильно зависит от властей, — заключила Журова.

Исключению российских спортсменов из международного спорта положило начало заявление Международного олимпийского комитета, сделанное 28 февраля. МОК призвал все международные спортивные федерации не допускать до соревнований представителей России и Белоруссии. Также рекомендовали отказаться от использования национальной символики стран.

Политолог Сергей Наумов ранее заявил, что если западные политики продолжат курс по политизации спорта, европейское общество ждет раскол. По его мнению, Европа запустила механизм саморазрушения, пренебрегая основными ценностями в пользу русофобской политики.