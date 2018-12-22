Юниорки Тутберидзе обыграли Загитову и Медведеву

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Этери Тутберидзе

Итоги чемпионата России по фигурному катанию

Чемпионат России по фигурному катанию завершил соревнования для фигуристов в 2018 году. Но для каждого спортсмена, который приехал в Саранск, было важно выступить, ведь на кону стояли две прямые путёвки на чемпионат Европы и мира. Ко всему прочему, удачные прокаты добавляли «плюсики» фигуристам перед предстоящим тренерским советом, на котором определятся счастливые обладатели третьей путёвки в каждом виде программы. Для кого-то внутрироссийский старт стал венцом успеха, а для кого-то — «страшным сном». News.ru подводит итоги чемпионата России.

Мужское одиночное катание

Раньше всех «разобрались» между собой представители сильной половины человечества. Они первыми откатали короткую программу, они же и первыми ушли на «перерыв». До начала выступлений снялись сразу два фигуриста — Сергей Воронов и Пётр Гуменник. Воронов во время тренировки в зале получил травму. У спортсмена диагностировано частичное повреждение связки левого колена. Чемпионат России для фигуриста закончился, не начавшись. Пётр Гуменник стал очередной жертвой болезни. Вместо него на старт был заявлен Артём Зотов. А в день проката коротких программ от выхода на лёд пришлось отказаться Егору Рухину. Фигурист пропустил старт из-за травмы спины. В итоге получилось, что вместо положенных по регламенту 18 участников выступали только 16. Но от этого прокаты мужчин не стали менее интересными.

Yutaka/AFLO/Global Look Press Пётр Гуменник

Короткую программу с небольшим преимуществом выиграл Максим Ковтун. Несколько сезонов спортсмен не столь удачно выступал, восстанавливаясь от травм. В первый день соревнований он сумел скрутить два четверных прыжка, включая один из них в каскад. Падение с тройного акселя не помешало ему набрать максимальную сумму за прокат короткой программы на чемпионате России — 95,14 балла. Следом за ним — Михаил Коляда, который, несмотря на болезнь, решил не пропускать важный старт. Он уступил Ковтуну всего 0,44 балла. Коляда откатался без падений, но допустил ошибку на трикселе (тройной аксель). Третьим неожиданно стал Константин Милюков, который смог прокатать короткую программу чисто. Александр Самарин, который остался без каскада, по итогам первого дня занял четвёртое место. А ученик Алексея Николаевича Мишина Андрей Лазукин, получивший сбавки на четвертном флипе и каскаде из тройного флипа и тройного тулупа, остался на пятой строчке. Артур Дмитриев и Дмитрий Алиев, которые в этом сезоне выступали на этапах Гран-при, заняли соответственно шестое и восьмое места.

В произвольной программе расстановка сил поменялась. Однако лидера она не коснулась. Максим Ковтун остался недосягаем для остальных фигуристов. Отметим, что базовая стоимость заявленных им элементов существенно превосходила программы всех участников — 84,58 балла. У других же эта отметка колеблется от 60 до 80 баллов. Оставалось их чисто исполнить. С этой задачей он практически справился, за исключением падения с четвертного тулупа.

Ковтун в четвёртый раз стал чемпионом России. Второе место на чемпионате России осталось за Михаилом Колядой, который в произвольной программе стал третьим. И его прокат не обошёлся без падений. Бронзовую медаль на внутрироссийском старте завоевал Александр Самарин, который также не смог чисто откататься. Андрей Лазукин остановился в шаге от пьедестала. Дмитрий Алиев стал пятым, а Константин Милюков — только шестым.

Танцы на льду

В танцах на льду первые два места были за фаворитами турнира — Викторией Синициной/Никитой Кацалаповым и Александрой Степановой/Иваном Букиным. Они на протяжении всего сезона выступают прекрасно. И то, что они между собой распределят золотые и серебряные медали, не вызывало вопросов. А вот за третье место ещё нужно было побороться.

Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press Виктория Синицина и Никита Кацалапов

После ритмического танца лидерство захватили Синицина и Кацалапов с отрывом практически в 2 балла от Степановой и Букина. Третьими после первого дня соревнований шли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. На четвёртой строчке располагалась пара Софья Евдокимова и Егор Базин. В спину им дышали Бетина Попова и Сергей Мозгов, а за ними в погоне были Анастасия Скопцова и Дмитрий Алёшин. Разница между четвёртым и шестым местом составляла 0,87 балла — цена надбавки за один из элементов.

В произвольном танце расположение дуэтов на первых двух позициях осталось неизменным. «Золотыми» танцорами стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которым в прошлом году не удалось принять участие в чемпионате России из-за травмы партнёра. С серебряной медалью уедут из Саранска Александра Степанова и Иван Букин.

А вот в борьбе за бронзу турнира трагическая неудача постигла пару Загорски/Гурейро. У фигуриста развязался шнурок, из-за чего многие элементы не были выполнены идеально. В итоге — только седьмая позиция и упущенный шанс поездки на чемпионаты Европы и мира.

Бронзовые медали завоевали Софья Евдокимова и Егор Базин. Вслед за ними — Бетина Попова и Сергей Мозгов. Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин поднялись на строчку выше, показав пятый результат. А на шестой позиции оказались Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.

Спортивные пары

В данном виде соревнований также первые места зарезервированы двумя дуэтами — Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым и Натальей Забияко/Александром Энбертом. И сразу несколько пар претендуют на последнее призовое место. Это финалисты Гран-при Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, запасные финальной части Гран-при Алиса Ефимова и Александр Коровин, а также Ксения Бойкова и Дмитрий Козловский. К тому же на внутрироссийском старте выступали юниоры, которые камня на камне не оставили в своём финале Гран-при.

Сергей Булкин/News.ru Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Короткую программу с небольшим преимуществом выиграли Тарасова и Морозов. Подопечные Максима Транькова смогли чисто откатать свой номер. Второе место занимали Забияко и Энберт, которые также не допустили видимых ошибок. На третьей строчке после проката оказались Бойкова/Козловский, которые набрали практически 75 баллов. В трёх баллах расположились сразу три дуэта: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Алиса Ефимова и Александр Коровин.

В произвольной программе в тройке лидеров изменений не произошло. Чемпионами России стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Уже во второй раз они смогли завоевать этот титул. Несмотря на небольшую помарку в короткой программе, они с уверенным преимуществом выиграли у всех участников турнира. Вторыми стали Наталья Забияко и Александр Энберт, которые прокатали свой номер великолепно. Замкнули тройку призёров Ксения Бойкова и Дмитрий Козловский, чья программа под музыку из балета «Лебединое озеро» получилась умопомрачительной. На одну строчку выше после проката произвольной программы стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Юниоры Анастасия Мишина и Александр Галлямов разменяли своё четвёртое место после короткой программы на пятое по окончании произвольной. Шестыми стали Алиса Ефимова и Александр Коровин, которые, скорее всего, потеряли шансы поехать на чемпионаты Европы и мира.

Женское одиночное катание

У «слабого пола» разборки назревали нешуточные. Давнишняя негласная дуэль между двумя фигуристками — Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой — привлекла на трибуны огромное количество поклонников. Однако не только их участие в чемпионате России интересовало зрителей. Юниорки, которые «рвут» всех на своих турнирах, готовы были задать жару и взрослым участницам. Интерес к турниру подогревался со всех сторон. Постоянное отслеживание каждого действия спортсменок, детальное рассмотрение тренировок, высказывания — всё это становилось объектом всеобщего обозрения. И это понятно: ведь старт решал многие вопросы.

К сожалению, на турнир не смогла приехать Елизавета Туктамышева. Она была великолепна в финале Гран-при, став третьей и проиграв только японке Рике Кихире и Алине Загитовой. Но спортсменка заболела перед чемпионатом России. Конечно, её драйва и прокатов не хватало саранским болельщикам!

Yutaka/AFLO/Global Look Press Елизавета Туктамышева

Подопечные Этери Тутберидзе, казалось, соперничают не с другими спортсменками, а сами с собой. Места с первого по третье, а также пятое заняли фигуристки из «Самбо-70». Между вторым и пятым местом разрыв составил меньше балла — всего 0,87. Между ученицами Тутберидзе лишь Станислава Константинова, которая разделила с Алёной Косторной третью строчку. Отметим, что Косторная упала во время исполнения короткой программы. Первая позиция осталась за Алиной Загитовой, вторая — за Александрой Трусовой. Анна Щербакова заняла по итогам короткой программы пятую строчку. Доминирующий квартет напомнил кулак, который не щадит окружающих.

Единственной, кто мог бы посостязаться с конгломератом Тутберидзе, по мнению многих, была Евгения Медведева. Но фигуристка не смогла оправдать возложенных на неё ожиданий. Короткую программу Алина Загитова катала раньше, нежели Медведева. И её прокат был блестящим. Чисто, точно, как по нотам. А вот Медведева не смогла справится ни с программой, ни с последним номером, который она вытянула на жеребьёвке. Сначала сорванный каскад, затем падение с акселя. И лишь 14-е место. Надо было видеть лицо её наставника Брайана Орсера. Это явно было не то, что они планировали. Да, она поменяла короткую программу перед чемпионатом России. Рискнула. И риск не оправдался. Возможно, сражение удалось бы в произвольной программе.

И оно было. Медведева на лёд выходила гораздо раньше Загитовой. Прокат не обошёлся без падений. Тот самый каскад, который она включила, не задался. Но в остальном — всё было прекрасно. Своей произвольной она отыграла половину позиций, став седьмой. Видимо, психологически собралась.

А вот Алина Загитова, наоборот, не смогла совладать с собой и своими нервами. Она сорвала прыжки и дважды упала. Пыталась улыбаться после выступления, но это не помогало. Таким прокатом она сама оставила себя без пьедестала. Скорее всего, здесь также сыграл роль психологический фактор. В итоге Алина Загитова осталась лишь на пятом месте.

Отметим, что обеих фигуристок поддерживал зал. Болельщики развесили баннеры, плакаты. Фан-клуб Евгении Медведевой даже запустил флешмоб.

Yutaka/AFLO/Global Look Press Анна Щербакова

Но самое главное — это те, кто разыграл места на пьедестале. С безукоризненным катанием победила 14-летняя Анна Щербакова. Второй стала Александра Трусова, которая попыталась выполнить два четверных, но покорился ей только один. Тройку призёров замкнула Алёна Косторная, которая чисто исполнила свою программу. К слову, лучшей из взрослых участниц стала Станислава Константинова, опередившая Алину Загитову на 0,89 балла. Софья Самодурова стала шестой.

На чемпионаты Европы и мира юниорки, к сожалению, поехать не смогут. Возрастной ценз не позволит им перекатать фигуристок из других стран. Претенденты на путёвки на отборочном старте заняли места, начиная с четвёртого. А кто поедет защищать честь России на крупных международных стартах, решит исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Невероятный по накалу чемпионат России завершён. Теперь спортсмены могут немного отдохнуть. А после Нового года — снова взять коньки и включиться в процесс тренировок с ещё большим энтузиазмом и желанием побеждать.