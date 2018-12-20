Назван самый красивый гол группового этапа ЛЧ

Гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота «Тоттенхэма» признан самым красивым в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона. Видео эпизода появилось в Twitter-аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ракитич отличился в ворота «Тоттенхэма» на стадионе «Уэмбли» во втором туре группового этапа. Он направил мяч из-за пределов штрафной, и тот отскочил от штанги в сетку. «Барселона» победила — 4:2.
#UCL Goal of the Week— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 октября 2018 г.
Agree with the order? @NissanFootball #GOTW pic.twitter.com/1WbjV1M9cn
Гол Ракитича обошёл в голосовании мяч, забитый нападающим «Интера» Мауро Икарди в игре с «Тоттенхэмом» (2:1), удар форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) и гол нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в ворота «Тоттенхэма» (1:1).
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