Назван самый красивый гол группового этапа ЛЧ

Гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота «Тоттенхэма» признан самым красивым в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона. Видео эпизода появилось в Twitter-аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ракитич отличился в ворота «Тоттенхэма» на стадионе «Уэмбли» во втором туре группового этапа. Он направил мяч из-за пределов штрафной, и тот отскочил от штанги в сетку. «Барселона» победила — 4:2.

