USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,289 $   Brent60.29 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C14:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Нашёлся ответственный за допинг-контроль на Универсиаде

Киселев Сергей/АГН "Москва"

спорт [ версия для печати ]

Международная федерация студенческого спорта (FISU) и Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) подписали соглашение о взаимодействии в целях реализации эффективной программы допинг-контроля на Зимней универсиаде — 2019. Турнир пройдёт в Красноярске.

«FISU выступает за чистый спорт. Мы рады принять в нашу команду ITA с их чётким соблюдением требований и прозрачной структурой управления в целях сохранения здоровья спортсменов», — цитирует председателя международного медицинского комитета FISU Душана Хамара официальный сайт Универсиады.

До начала Студенческих игр ITA направит в Красноярск двух специалистов допинг-контроля, которые будут координировать процесс на объектах. Агентством также предусмотрено обучение персонала, задействованного в сборе проб, и 16 инспекторов допинг-контроля, ответственных за тестирование.

Кроме того, в объём работы ITA в Красноярске включена отправка проб в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством лабораторию австрийского города Зайберсдорф.

Состав сборной по спортивному ориентированию на Универсиаду объявили, писал News.ru.


#Универсиада-2019
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
спорт 14:22, 16 января 2019
Глушаков избежал травмы
спорт 13:47, 16 января 2019
Кузьмину отказали в регистрации на выборы главы РФС
спорт 13:39, 16 января 2019
Самуэльссон пожал Логинову руку и объяснился
Лента новостей
спорт 14:46
Нурмагомедов дал прогноз на бой Емельяненко
в мире 14:45
Взрыв произошёл на рынке в сирийском Манбидже
происшествия 14:37
Пожар после взрыва на питерском химзаводе потушен
общество 14:35
Пензенский губернатор отправил чиновников убирать сугробы
экономика 14:34
Моисеев: из криптовалюты ушли признаки финансовой пирамиды
Другие новости
спорт 14:46
Нурмагомедов дал прогноз на бой Емельяненко
спорт 14:22
Глушаков избежал травмы
спорт 13:47
Кузьмину отказали в регистрации на выборы главы РФС
спорт 13:39
Самуэльссон пожал Логинову руку и объяснился
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top