Нашёлся ответственный за допинг-контроль на Универсиаде

https://news.ru/storage/news/20830798358505b5a93e0dc99569fd40/e4e0b4bd-4145-40be-aa9c-203acf1cae0c_850.jpg Киселев Сергей/АГН "Москва"

Международная федерация студенческого спорта (FISU) и Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) подписали соглашение о взаимодействии в целях реализации эффективной программы допинг-контроля на Зимней универсиаде — 2019. Турнир пройдёт в Красноярске.

«FISU выступает за чистый спорт. Мы рады принять в нашу команду ITA с их чётким соблюдением требований и прозрачной структурой управления в целях сохранения здоровья спортсменов», — цитирует председателя международного медицинского комитета FISU Душана Хамара официальный сайт Универсиады.

До начала Студенческих игр ITA направит в Красноярск двух специалистов допинг-контроля, которые будут координировать процесс на объектах. Агентством также предусмотрено обучение персонала, задействованного в сборе проб, и 16 инспекторов допинг-контроля, ответственных за тестирование.

Кроме того, в объём работы ITA в Красноярске включена отправка проб в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством лабораторию австрийского города Зайберсдорф.

Состав сборной по спортивному ориентированию на Универсиаду объявили, писал News.ru.