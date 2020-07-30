Минспорта РФ провело заседание Штаба по контролю за подготовкой сборных

https://static.news.ru/photo/643735e2-d25b-11ea-869d-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минспорта Олег Матыцин подвёл итоги прошедшего заседания Штаба по контролю за обеспечением подготовки национальных команд РФ. По его словам, результатом обсуждений стало утверждение нового регламента работы штаба и его состава. Возглавлять ведомство будут руководитель Минспорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По мнению министра, нововведение позволит эффективнее готовить атлетов к Олимпийским играм, используя международный опыт, передаёт пресс-служба Минспорта. Кроме того, во время совещания обсуждались вопросы федеральных центров подготовки сборных, приостановивших работу из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) — 30 июля 2020 тренировки возобновились. Также чиновники затронули тему тестирования спортсменов на запрещённые вещества и антидопингового образования.

Мы за чистый спорт. Много времени было посвящено вопросам, связанным [с] разработкой комплексных подготовок к Играм в Париже. Такие программы [действуют] до 1 ноября 2020 года. Акцент на внутреннюю подготовку тренеров с учётом международного опыта. Без медицинского обеспечения сложно планировать высокие результаты, — рассказал Матыцин.

Он добавил, что во время тренировок спортсмены не только делают тесты на COVID-19, но и проходят углубленное индивидуальное медицинское обследование. По мнению чиновника, организм требует повышенного внимания, особенно во время составления графика занятий.

Правильным является учёт международного спортивного календаря при планировании тренировочного процесса, здесь есть сложности, в большинстве федераций календарь не утверждён, — подчеркнул руководитель ведомства.

Матыцин отметил, что Минспорта скорректировало единый календарный план как на 2020 год, так и рассматривает предложения федераций на 2021-й, кроме того РФ готовится к Играм в Токио, перенесённым из-за COVID-19 на 2021 год. Министр также добавил, что ведомство сделает всё возможное для минимизации рисков смены гражданства ведущих атлетов РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Новиков освобождён от поста заместителя министра спорта РФ. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации. Согласно ей, 63-летний чиновник, работавший замглавы Минспорта с 2012 года, оставил свой пост в связи с сокращением должности.