Павла Новикова сократили с должности замминистра спорта РФ

Павел Новиков освобождён от должности заместителя министра спорта России в связи с её сокращением.
Сообщение об этом появилось на официальном портале правовой информации. Согласно ему 63-летний Новиков, работавший заместителем министра спорта с 2012 года, оставил свой пост в связи с сокращением должности,
29 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении числа заместителей министра спорта до пяти. На официальном сайте ведомства заместителями его главы значатся Азат Кадыров, Ксения Машкова, Одес Байсултанов, Марина Томилова, Андрей Сельский и Игорь Сидоркевич.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр спорта Олег Матыцин прокомментировал новость об уходе Владимира Драчёва с поста президента Союза биатлонистов России.
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