Павла Новикова сократили с должности замминистра спорта РФ

https://static.news.ru/photo/2711c4c2-cccd-11ea-a9d6-fa163e074e61_660.jpg Павел Новиков Фото: yug_sport/vk.com

Павел Новиков освобождён от должности заместителя министра спорта России в связи с её сокращением.

Сообщение об этом появилось на официальном портале правовой информации. Согласно ему 63-летний Новиков, работавший заместителем министра спорта с 2012 года, оставил свой пост в связи с сокращением должности, передаёт ТАСС.

29 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении числа заместителей министра спорта до пяти. На официальном сайте ведомства заместителями его главы значатся Азат Кадыров, Ксения Машкова, Одес Байсултанов, Марина Томилова, Андрей Сельский и Игорь Сидоркевич.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр спорта Олег Матыцин прокомментировал новость об уходе Владимира Драчёва с поста президента Союза биатлонистов России.