Спорт

Минспорта РФ не видит необходимости проводить спортсменам сборы за рубежом

12:00, 09 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские спортсмены в теории имеют возможность проводить сборы не на территории России, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Теоретически могут. Но практически ни я, ни старшие тренеры не видят в этом необходимости, — приводит его слова РИА Новости.

Министр добавил, что в большинстве зарубежных стран не начали работать спортивные базы, да и многие сборные пока не приступили к тренировкам. Матыцин отметил, что в России базы обеспечены согласно всем требованиям.

Минспорт с 25 мая разрешил работу двух баз — УТЦ «Новогорск» и «Озеро Круглое», которые приостановили свою работу из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил возобновление работы спортивных баз, где тренируются национальные сборные. Однако лидер отметил, что на подобных объектах необходимо поддерживать дисциплину и проводить санитарные мероприятия на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), писал NEWS.ru.

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