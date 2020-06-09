Минспорта РФ не видит необходимости проводить спортсменам сборы за рубежом

https://static.news.ru/photo/98a9a132-aa30-11ea-a067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские спортсмены в теории имеют возможность проводить сборы не на территории России, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Теоретически могут. Но практически ни я, ни старшие тренеры не видят в этом необходимости, — приводит его слова РИА Новости.

Министр добавил, что в большинстве зарубежных стран не начали работать спортивные базы, да и многие сборные пока не приступили к тренировкам. Матыцин отметил, что в России базы обеспечены согласно всем требованиям.

Минспорт с 25 мая разрешил работу двух баз — УТЦ «Новогорск» и «Озеро Круглое», которые приостановили свою работу из-за пандемии коронавируса.