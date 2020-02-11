https://static.news.ru/photo/5416e7f8-4cc7-11ea-8ea2-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта России Олега Матыцин ответил на письмо президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коэ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о крайне чувствительном и сложном комплексе вопросов, и в настоящее время мы не вправе разглашать никакие детали, — говорится в сообщении.

В противном случае, отмечают в ведомстве, есть риск поставить под угрозу те усилия, которые уже предприняты.

В ноябре 2019 года Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приостановил действия по восстановлению членства в организации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). В конце января 2020 года Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию ВФЛА, после чего Президиум организации передал свои полномочия Олимпийскому комитету России и подал в отставку, писал NEWS.ru.