https://static.news.ru/photo/c646767a-43d7-11ea-b858-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселяет из квартиры бывшую невестку с внуками. Это ответ на действия самой Алисы Казьминой.

Вдаваться в подробности Татьяна Аршавина не стала, отметив только, что это «семейное дело» и поступает она «точно также», как поступает невестка, сообщает Пятый канал.

Какие поступки совершает Казьмина, что они стоят выселения с детьми на улицу, бывшая свекровь уточнять не стала, назвав своё решение «адекватной мерой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алиса Казьмина — бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — удалила фотографию извещения от матери спортсмена, в котором та потребовала до 1 марта покинуть принадлежащую ей квартиру вместе с дочерью Есенией Аршавиной.