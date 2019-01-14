Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Она всухую обыграла Харриет Дарт из Великобритании.
Посеянная под 30-м номером россиянка легко разделалась с 22-летней соперницей в двух сетах: 6:0, 6:0. Следующий матч Шарапова, которая в 2008 году выиграла Australian Open, проведёт против шведки Ребекки Петерсон.
Общий призовой фонд нынешнего чемпионата составляет $44,5 млн. Завершится турнир 27 апреля.
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