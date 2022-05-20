«Локомотив» извинился за тренера, назвавшего волейболистку обезьяной Калининградский «Локомотив» принёс извинения кубинской спортсменке Айламе Монтальво

Андрей Воронков / Фото vk.com/vc.loko

Калининградский «Локомотив» принёс извинения кубинской волейболистке Айламе Монтальво, выступающей за «Уралочку». Во время матча 12 мая тренер «Локо» Андрей Воронков назвал её обезьяной. Текст извинений был опубликован на странице «Локомотива» во «Вконтакте».

«Локомотив» искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с «Уралочкой-НТМК». Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации, — говорится в заявлении.

В клубе также выразили надежду, что сложившаяся ситуация не испортила впечатления от прекрасного волейбола и яркого финала. А эмоциональная фраза главного тренера, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо.

19 мая стало известно, что дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на два года за расизм.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» состоялась 12 мая. В концовке матча главный тренер «Локо» Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в прямой эфир. Она относилась к кубинской волейболистке «Уралочки» Айламе Монтальво, единственной темнокожей спортсменке на площадке.

Монтальво заявила, что не держит зла на тренера «Локомотива», однако позже стало известно, что она решила покинуть «Уралочку».