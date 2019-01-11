Ласицкене рассказала о получении нейтрального статуса

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не получила ответа на запрос о получении статуса нейтрального спортсмена для выступлений на международной арене.
«Нет. Абсолютная тишина», — сказала Ласицкене News.ru.
По данным Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), 100 спортсменов подали заявку на получение нейтрального статуса. Из них 67 заявок отправлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).
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