Ласицкене рассказала о получении нейтрального статуса

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Мария Ласицкене

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не получила ответа на запрос о получении статуса нейтрального спортсмена для выступлений на международной арене.

«Нет. Абсолютная тишина», — сказала Ласицкене News.ru.

По данным Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), 100 спортсменов подали заявку на получение нейтрального статуса. Из них 67 заявок отправлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

Полное интервью с Марией Ласицкене читайте на сайте News.ru в разделе «Спорт».