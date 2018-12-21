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Ласицкене признали лучшей среди европеек в США

Мария Ласицкене Simon HastegaRd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мария Ласицкене

спорт [ версия для печати ]

Редакция американского легкоатлетического журнала Track & Field поставила российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене на четвёртое место в общем мировом рейтинге по итогам 2018 года. Россиянка стала первой среди европейских спортсменок.

Лидер рейтинга — южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира в беге на 800 м. На второй позиции — призёр Африканских игр 2015 года и игр Содружества 2018 года на дистанции 1500 м, рекордсменка мира на дистанции 3500 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч из Кении. Тройку лидеров замыкает олимпийская чемпионка в беге на 400 м Шона Миллер-Уйбо с Багамских островов.

Ласицкене — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы — 2018, чемпионка Европы — 2015 в помещении, двукратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России.

Ласицкене может получить допуск к международным стартам, писал News.ru.


#сша #легкаяатлетика #МарияЛасицкене
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